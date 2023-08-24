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Новости | Норвегия передаст Украине F-16 – TV2

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 12:56
Норвегия передаст Украине F-16 – TV2 - Фото
F-16 (Фото: ВС Норвегии)

Норвегия решила также подарить Украине истребители F-16. Об этом сообщает канал TV2 со ссылкой на несколько независимых источников.

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Таким образом, Норвегия станет, если это подтвердится официально, третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине западные боевые самолеты.

О том, сколько F-16 намерена Норвегия передать Украине и когда это произойдет, пока неизвестно.

Как отмечается, премьер-министр Йонас Гар Стере сегодня находится с официальным визитом в столице Киеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал у себя в Telegram пиктограмму с рукопожатием и флагом Норвегии.

Норвегия передаст Украине F-16 – TV2

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Наталья Медведева
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норвегияf-16
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