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ВСУ: F-16 могут топить корабли России и сделать наступление эффективным. Нужна модификация

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 09:49
ВСУ: F-16 могут топить корабли России и сделать наступление эффективным. Нужна модификация - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 смогут топить корабли российского флота и сделать наступление Сил обороны более эффективным. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, огромная активность российской авиации не позволяет украинским войскам наступать более эффективно. 

"Враг эффективно использует поддержку с воздуха, вертолеты, штурмовики, истребители, прикрывается мощной противовоздушной обороной. Очистить небо от них могут F-16. С тем спектром вооружения, что у них есть, им это под силу", – сказал Игнат.

Он отметил, что вооружение F-16 поможет отправлять на дно российские корабли, уничтожать командные пункты, склады и авиацию.

"Надеемся, что получим именно такую модификацию", – резюмировал спикер ВС. 

  • 19 августа Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.
  • Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.

Читайте также: ВСУ нужно 128 истребителей, чтобы рассредоточить, реагировать и наносить удары – Игнат

Дмитрий Гриниченко
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войнаавиациявоенная помощьf-16воздушные силыЮрий Игнат
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