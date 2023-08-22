ВСУ: F-16 могут топить корабли России и сделать наступление эффективным. Нужна модификация

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 смогут топить корабли российского флота и сделать наступление Сил обороны более эффективным. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, огромная активность российской авиации не позволяет украинским войскам наступать более эффективно.

"Враг эффективно использует поддержку с воздуха, вертолеты, штурмовики, истребители, прикрывается мощной противовоздушной обороной. Очистить небо от них могут F-16. С тем спектром вооружения, что у них есть, им это под силу", – сказал Игнат.

Он отметил, что вооружение F-16 поможет отправлять на дно российские корабли, уничтожать командные пункты, склады и авиацию.

"Надеемся, что получим именно такую модификацию", – резюмировал спикер ВС.

19 августа Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.

Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.

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