ЗСУ: F-16 можуть топити кораблі Росії та зробити наступ ефективним. Потрібна модифікація
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16 зможуть топити кораблі російського флоту і зробити наступ Сил оборони ефективнішим. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, величезна активність російської авіації не дозволяє українським військам наступати ефективніше.
"Ворог ефективно використовує підтримку з повітря, вертольоти, штурмовики, винищувачі, прикривається потужною протиповітряною обороною. Очистити небо від них можуть F-16. З тим спектром озброєння, що у них є, їм це під силу", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що озброєння F-16 допоможе відправляти на дно російські кораблі, знищувати командні пункти, склади та авіацію.
"Сподіваємося, що отримаємо саме таку модифікацію", – резюмував речник ПС.
- 19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
- Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
- Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.
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