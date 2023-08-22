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ЗСУ: F-16 можуть топити кораблі Росії та зробити наступ ефективним. Потрібна модифікація

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22.08.2023, 09:49
ЗСУ: F-16 можуть топити кораблі Росії та зробити наступ ефективним. Потрібна модифікація - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16 зможуть топити кораблі російського флоту і зробити наступ Сил оборони ефективнішим. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, величезна активність російської авіації не дозволяє українським військам наступати ефективніше.

"Ворог ефективно використовує підтримку з повітря, вертольоти, штурмовики, винищувачі, прикривається потужною протиповітряною обороною. Очистити небо від них можуть F-16. З тим спектром озброєння, що у них є, їм це під силу", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що озброєння F-16 допоможе відправляти на дно російські кораблі, знищувати командні пункти, склади та авіацію.

"Сподіваємося, що отримаємо саме таку модифікацію", – резюмував речник ПС.

  • 19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
  • Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

Читайте також: ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяповітряні силиЮрій ІгнатF-16
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