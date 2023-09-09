"Є дуже конкретний запит на зброю". Зеленський відповів на питання про швидкість контрнаступу

Президент Володимир Зеленський нарікає на сповільнення військової допомоги партнерів і каже, що Сили оборони для прискорення контрнаступу мають якнайшвидше отримати від них більш далекобійну і потужну зброю. Так він відповів на питання модератора Ялтинської Європейської Стратегії Фаріда Закарії про те, що "дехто оцінює контрнаступ як такий, що розвивається не так, як розраховували, ваша оцінка?"

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Перед тим як відповісти на запитання, Зеленський кілька секунд збирався з думками. Спочатку він сказав, що "важливо, що наші воїни йдуть уперед і на нашому боці ініціатива".

"Так, люди хочуть все і зараз, і це зрозуміло, але це не кіно, і через півтори години не буде так, що ми відновимо нашу територіальну цілісність, але драматургія у нас точно однакова: зрештою спокій і мир не лише в Україні, а й континенті та світі буде лише тоді, коли ми повністю відновимо нашу територію. Ми це зробимо", – почав президент.

Він додав після ще однієї паузи, що "уповільнюється війна, ускладнюється, – так, ми це визнаємо. Ускладнюються і уповільнюються всі процеси – від санкцій до [постачання] зброї тощо".

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За його словами, деякі партнери питають, "так що там з контрнаступом, коли буде наступний крок?".

"Моя відповідь, напевно, сьогодні, що наші кроки швидше, ніж нові санкційні пакети [Заходу проти Росії]", – сказав він під оплески в залі.

Як висловився президент, насправді цінності "ти оціниш лише, коли будеш окупованим, або за крок до окупації; лише тоді ти зрозумієш".

"Тому... Ми йдемо вперед. Ми дійдемо до кінця. Але до кінця не нашої держави, а до нашого сусіда. Кінця його життя на нашій території <...> Ми в цьому впевнені", – запевнив він.

За словами президента, чим більш потужну та далекобійну зброю отримають Сили оборони – тим швидше піде процес деокупації: "Ми всі знаємо, що [подолана] відстань залежить від швидкості [постачання озброєнь]. Як на автомобілі".

"Якщо в небі нас немає, а є Росія, то все дуже просто: вони зупиняють нас з неба, зупиняють наш контрнаступ. Ми дуже вдячні США і всім іншим партнерам, але є дуже конкретний запит [України щодо типу та обсягів озброєння та боєприпасів]", — сказав глава держави.

Вранці 9 вересня 2023 року у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Роботиного.

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