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"Есть очень конкретный запрос на оружие". Зеленский ответил на вопрос о темпе наступления

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 21:34
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский посетовал на замедление военной помощи партнеров. Он утверждает, что Силы обороны для ускорения контрнаступления должны как можно быстрее получить от них более дальнобойное и мощное оружие. Так он ответил на вопрос модератора Ялтинской Европейской Стратегии Фарида Закарии о том, что "некоторые оценивают контрнаступление как развивающееся не так, как рассчитывали, ваша оценка?"

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Перед тем как ответить на вопрос, Зеленский несколько секунд собирался с мыслями. Сначала он сказал, что "важно, что наши воины идут вперед и на нашей стороне инициатива".

"Да, люди хотят все и сейчас, и это понятно, но это не кино, и через полтора часа не будет так, что мы восстановим нашу территориальную целостность, но драматургия у нас точно одинаковая: в конце концов, покой и мир не только в Украине, а и на континенте и мире будет только тогда, когда мы полностью восстановим нашу территорию. Мы это сделаем", – начал президент.

Он добавил после еще одной паузы, что "замедляется война, усложняется, – да, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы – от санкций до [поставок] оружия и тому подобное".

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По его словам, некоторые партнеры спрашивают, "так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг?"

"Мой ответ, наверное, сегодня, что наши шаги быстрее новых санкционных пакетов [Запада против России]", – сказал он под аплодисменты в зале.

Как выразился президент, на самом деле ценности "ты оценишь только, когда будешь оккупирован, или в шаге от оккупации; только тогда ты поймешь".

"Поэтому... Мы идем вперед. Мы дойдем до конца. Но до конца не нашего государства, а до нашего соседа. Конца его жизни на нашей территории <...> Мы в этом уверены", – заверил он.

По словам президента, чем более мощное и дальнобойное оружие получат Силы обороны – тем быстрее пойдет процесс деоккупации: "Мы все знаем, что [преодоленное] расстояние зависит от скорости [поставок вооружений]. Как на автомобиле".

"Если в небе нас нет, а есть Россия, то все очень просто: они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление. Мы очень благодарны США и всем другим партнерам, но есть очень конкретный запрос [Украины относительно типа и объемов вооружения и боеприпасов]", – сказал глава государства.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийконтрнаступление
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