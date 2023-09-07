Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии
Российские силы имеют преимущество перед украинскими в количестве военных, артиллерии, авиации и снарядов, однако Силы обороны все равно продвигаются вперед. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре начальнику Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркару.
Залужный отметил, что он подробно рассказал Бюркару обо всех направлениях, где продолжаются оборонительные и наступательные операции украинской армии.
"Отметил стойкость и героизм всех наших воинов: которые отбивают атаки россиян, и которые, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед", – отметил Залужный.
Также они обсудили потребности украинской армии и вопросы подготовки военнослужащих ВСУ на территории Франции.
- Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
- США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время вчерашнего визита в Киев.
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