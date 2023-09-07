Наступление. ВСУ имеют успех под Работино, наступают под Бахмутом – карта
07.09.2023, 09:31
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, есть успехи, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Украинские защитники имели успех в районах южнее Работино и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах.
6 сентября оккупанты впервые признали потерю Работино. 22 августа туда зашли бойцы 47 бригады и провели эвакуацию гражданских, на следующий день в населенном пункте установили украинский флаг.
Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.
- За сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артиллерийских систем и 9 танков.
- Генштаб сообщил, что оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя.
- Спикер Сил обороны Таврического направления пояснил, что после прорыва первой линии обороны оккупантов на Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками.
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