UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наступление. ВСУ имеют успех под Работино, наступают под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 09:31
Наступление. ВСУ имеют успех под Работино, наступают под Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, есть успехи, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники имели успех в районах южнее Работино и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах.

Работино и Вербовое на карте deepstate

6 сентября оккупанты впервые признали потерю Работино. 22 августа туда зашли бойцы 47 бригады и провели эвакуацию гражданских, на следующий день в населенном пункте установили украинский флаг.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмут на карте deepstate
  • За сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артиллерийских систем и 9 танков.
  • Генштаб сообщил, что оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя.
  • Спикер Сил обороны Таврического направления пояснил, что после прорыва первой линии обороны оккупантов на Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками.

Смотрите также: Буданов поздравил разведчиков, задул свечи на торте и слегка улыбнулся – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениебахмутконтрнаступлениеРаботино
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 