Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута, и Донецка. ВСУ двигаются на Мелитополь — карта

Российские оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. Вблизи Кременной россияне атаковали в районе Новоегоровки, но успеха не имели.

Под Бахмутом украинские воины отбили атаки врага возле Орехово-Васильевки.

У временно оккупированного Донецка Силы обороны отбросили захватчиков в районе Авдеевки, а также продолжают сдерживать наступление армии РФ в районе Марьинки.

Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, уничтожают противника и освобождают территории.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, ЗРК, станцию радиоэлектронной борьбы, два района сосредоточения пехоты, техники и вооружений. 4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

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