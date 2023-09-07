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Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута, и Донецка. ВСУ двигаются на Мелитополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 07:06
Генштаб: РФ атакует у Кременной, Бахмута, и Донецка. ВСУ двигаются на Мелитополь — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. Вблизи Кременной россияне атаковали в районе Новоегоровки, но успеха не имели. 
Под Бахмутом украинские воины отбили атаки врага возле Орехово-Васильевки. 

У временно оккупированного Донецка Силы обороны отбросили захватчиков в районе Авдеевки, а также продолжают сдерживать наступление армии РФ в районе Марьинки. 

Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, уничтожают противника и освобождают территории. 

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, ЗРК, станцию радиоэлектронной борьбы, два района сосредоточения пехоты, техники и вооружений. 
  • 4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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