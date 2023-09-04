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ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным исходам

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 19:03
ВСУ о
Российские противотанковые мины (Фото - EPA)

Российская тактика поджигать минные поля для препятствования продвижению ВСУ не новая и используется оккупантами с 2014 года, однако вряд ли это частые случаи. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Комментируя информацию о "новой" тактике россиян на юге, Штупун предположил, что сжигание минных полей россиянами не является массовым явлением.

"Такие действия для врага имеют как положительный, так и  отрицательный результат, ведь они таким образом сами разминируют свои минные поля. Но дураков в России много, поэтому, возможно, они продолжат такое делать  <...> По опыту могу сказать: россияне ничем не брезгуют и в принципе такая практика применяется еще с 2014 года. В течение всей войны, когда ветер дул в сторону наших позиций, россияне не гнушались поджигать траву", – сказал спикер ВСУ.

При этом он отметил, что погода сейчас достаточно сухая, поэтому возгорание травы происходит от любых обстрелов.

  • 2 сентября издание NYT писало, что россияне начали использовать на юге, где продолжается наступление украинских сил, "новую" тактику – они поджигают минные поля, пытаясь препятствовать движению ВСУ.

Читайте также: Наступление. ВСУ между первой и второй линиями обороны оккупантов, все впереди – Тарнавский

Оксана Житнюк
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