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ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

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04.09.2023, 19:03
ЗСУ про
Російські протитанкові міни (Фото - EPA)

Російська тактика підпалювати мінні поля задля перешкоджання просуванню ЗСУ не є новою і використовується окупантами з 2014 року, проте навряд це часті випадки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Коментуючи інформацію про "нову" тактику росіян на півдні, Штупун припустив, що спалювання мінних полів росіянами не є масовим явищем.

"Такі дії мають для ворога як позитивний, так і негативний результат, адже вони таким чином самі розміновують свої мінні поля. Але дурнів у Росії багато, тому, можливо, вони продовжуватимуть таке робити <...> За досвідом можу сказати: росіяни нічим не гребують і в принципі така практика застосовується ще з 2014 року. Протягом всієї війни, коли вітер дув в бік наших позицій, росіяни не гребували підпалювати траву", – сказав речник ЗСУ.

Водночас він наголосив, що погода зараз досить суха, тому загоряння трави відбувається від будь-яких обстрілів.

  • 2 вересня видання NYT писало, що росіяни почали використовувати на півдні, де продовжується наступ українських сил, "нову" тактику – вони підпалюють мінні поля, намагаючись перешкоджати руху ЗСУ.

Читайте також: Наступ. ЗСУ між першою та другою лініями оборони окупантів, все попереду – Тарнавський

Оксана Житнюк
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