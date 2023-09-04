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ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 19:37
ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи - Фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Украинские силы прорвали первую линию обороны РФ на юге, однако вторая линия тоже достаточно мощная. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Она (вторая линия обороны оккупантов. – Ред.) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она немного слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно большое", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что "единственное, что может сыграть нам на руку", – это то, что после первой линии обороны РФ траншеи, перекрытия и окопы оккупантов уже не столь прочные.

Штупун также сообщил, что сейчас россияне перебрасывают на Мелитопольское направление, где идет наступательная операция Сил обороны, свои резервы с Лиманского и Херсонского направлений. Кроме того, Россия пытается перебросить некоторые свои "выдающиеся" подразделения и с территории РФ.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Оксана Житнюк
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