ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи
Украинские силы прорвали первую линию обороны РФ на юге, однако вторая линия тоже достаточно мощная. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
"Она (вторая линия обороны оккупантов. – Ред.) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она немного слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно большое", – сказал спикер ВСУ.
Он отметил, что "единственное, что может сыграть нам на руку", – это то, что после первой линии обороны РФ траншеи, перекрытия и окопы оккупантов уже не столь прочные.
Штупун также сообщил, что сейчас россияне перебрасывают на Мелитопольское направление, где идет наступательная операция Сил обороны, свои резервы с Лиманского и Херсонского направлений. Кроме того, Россия пытается перебросить некоторые свои "выдающиеся" подразделения и с территории РФ.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
- На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
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