ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї

Українські сили прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, проте друга лінія теж є досить потужною. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"Вона (друга лінія оборони окупантів. – Ред.) досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона якась трошки слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика", – сказав речник ЗСУ.

Він зазначив, що "єдине, що може зіграти нам на руку", – це те, що після першої лінії оборони РФ траншеї, перекриття та окопи окупантів вже не такі міцні.

Штупун також повідомив, що наразі росіяни перекидають на Мелітопольський напрямок, де триває наступальна операція Сил оборони, свої резерви з Лиманського і Херсонського напрямків. Крім того, Росія намагається перекинути деякі свої "визначні" підрозділи й з території РФ.

4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

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