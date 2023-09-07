Генштаб: РФ атакує біля Кремінної, Бахмута та Донецька. ЗСУ рухаються на Мелітополь — карта

Російські окупанти атакують у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 39 бойових зіткнень. Поблизу Кремінної росіяни атакували у районі Новоєгорівки, але успіху не мали.

Під Бахмутом українські воїни відбили атаки ворога біля Оріхово-Василівки.

Коло тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відкинули загарбників у районі Авдіївки, а також продовжують стримувати наступ армії РФ у районі Мар'їнки.

Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, знищують противника та звільняють території.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, техніки та позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники та артилеристи вразили чотири склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, ЗРК, станцію радіоелектронної боротьби, два райони зосередження піхоти, техніки та озброєнь.

4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.

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