ВСУ ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артсистем и 9 танков – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артиллерийских систем и 9 танков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 7 сентября ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 266 900 (+610);
‒ танков ‒ 4506 (+9);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8703 (+21);
‒ артиллерийских систем – 5722 (+37);
‒ РСЗО – 753 (+5);
‒ средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 506 (+1);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22);
‒ крылатых ракет ‒ 1455 (+8);
‒ кораблей / катеров ‒ 19 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8217 (+27);
‒ специальной техники ‒ 859 (+7).
- Сегодня, 7 сентября, Генштаб сообщил, что оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя.
- Ночью захватчики массированно атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 в Измаильском районе Одесской области.
- 6 сентября страна-террорист РФ нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области, 17 человек погибли, 32 ранены.
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