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ВСУ ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артсистем и 9 танков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 08:18
ВСУ ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артсистем и 9 танков – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артиллерийских систем и 9 танков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 7 сентября ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 266 900 (+610);

‒ танков ‒ 4506 (+9);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8703 (+21);

‒ артиллерийских систем – 5722 (+37);

‒ РСЗО – 753 (+5);

‒ средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 506 (+1);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22);

‒ крылатых ракет ‒ 1455 (+8);

‒ кораблей / катеров ‒ 19 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8217 (+27);

‒ специальной техники ‒ 859 (+7).

Инфографика: Генштаб

  • Сегодня, 7 сентября, Генштаб сообщил, что оккупанты атакуют в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя.
  • Ночью захватчики массированно атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 в Измаильском районе Одесской области.
  • 6 сентября страна-террорист РФ нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области, 17 человек погибли, 32 ранены.

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Артём Джерипа
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