ЗСУ ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артсистем та 9 танків – Генштаб
За добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артилерійських систем та 9 танків. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 7 вересня орієнтовно становлять:
‒ особового складу ‒ близько 266 900 (+610);
‒ танків ‒ 4506 (+9);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21);
‒ артилерійських систем – 5722 (+37);
‒ РСЗВ – 753 (+5);
‒ засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 506 (+1);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22);
‒ крилатих ракет ‒ 1455 (+8);
‒ кораблів / катерів ‒ 19 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27);
‒ спеціальної техніки ‒ 859 (+7).
- Сьогодні, 7 вересня, Генштаб повідомив, що окупанти атакують у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.
- Уночі загарбники масовано атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Ізмаїльський район Одеської області.
- 6 вересня країна-терорист РФ завдала удару по ринку у Костянтинівці на Донеччині, 17 людей загинуло, 32 поранених.
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