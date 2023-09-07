ЗСУ ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артсистем та 9 танків – Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артилерійських систем та 9 танків. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 7 вересня орієнтовно становлять:

‒ особового складу ‒ близько 266 900 (+610);

‒ танків ‒ 4506 (+9);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21);

‒ артилерійських систем – 5722 (+37);

‒ РСЗВ – 753 (+5);

‒ засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 506 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22);

‒ крилатих ракет ‒ 1455 (+8);

‒ кораблів / катерів ‒ 19 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27);

‒ спеціальної техніки ‒ 859 (+7).

Сьогодні, 7 вересня, Генштаб повідомив, що окупанти атакують у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.

Уночі загарбники масовано атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Ізмаїльський район Одеської області.

6 вересня країна-терорист РФ завдала удару по ринку у Костянтинівці на Донеччині, 17 людей загинуло, 32 поранених.

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