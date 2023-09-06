Путін як гангстер. Польський генерал закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози

"Гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО набагато агресивнішої відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків з ядерною зброєю, заявив начальник генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак. Слова військового передає The Guardian.

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"Схоже, ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Усі пішли в парк і курять сигари, гангстери кладуть пістолети на стіл, а ми в панамських футболках і кажемо: "Ну, я маю пістолет, але я залишив свій вдома, а моя дружина не любить це слово", – сказав він.

Анджейчак посилався на неодноразові погрози Росії застосувати ядерну зброю та розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі.

Військовий зауважив, що НАТО є організацією ядерного договору, і Альянс має бути "набагато активнішим і сильнішим" щодо росіян.

"У 70-х і 80-х роках 30% бомбардувальників B-52 літали постійно і мали ядерну зброю з готовими до дій пілотами. Сьогодні перед нами стоїть завдання вимовити слово B61 [основна термоядерна гравітаційна бомба США], тому змінімо наративи. Що з нами не так? Росія все та ж, і ми маємо ситуацію в сусідній країні, де Росія публічно заявляє, що розміщує ядерні системи в Білорусі, а що ми робимо в нашій панамській футболці? Я не хочу надто загострювати, але що не так із нашим словниковим запасом? НАТО є ядерною організацією. Крапка", – сказав він.

Він сказав, що запанувала "цілковита тиша" після того, як президент Польщі Анджей Дуда попросив приєднатися до програми ядерного обміну НАТО через розміщення російських ядерних ракет у Білорусі.

Спільне використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам без ядерної зброї брати участь у плануванні її використання НАТО. Зброя зберігається в деяких країнах, але залишається під контролем США.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

31 серпня глава Головного управління розвідки заявив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки. Це "велика геополітична гра", а також засіб стримування та підвищення ставок, зазначив він.

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