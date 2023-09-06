Путин как гангстер. Польский генерал призвал НАТО агрессивнее отвечать на ядерные угрозы
"Гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полеты большего количества самолетов с ядерным оружием, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак. Слова военного передает The Guardian.
"Похоже, мы имеем дело с гангстерами, безумными плохими парнями. Все пошли в парк и курят сигары, гангстеры кладут пистолеты на стол, а мы в панамских футболках и говорим: "Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а моя жена не любит это слово", – сказал он.
Анджейчак ссылался на неоднократные угрозы России применения ядерного оружия и размещения тактического ядерного оружия РФ в Беларуси.
Военный заметил, что НАТО является организацией ядерного договора, и Альянс должен быть "намного активнее и сильнее" по отношению к россиянам.
"В 70-х и 80-х годах 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с готовыми к действиям пилотами. Сегодня перед нами стоит задача произнести слово B61 [основная термоядерная гравитационная бомба США], поэтому изменим нарративы. Что с нами не так ? Россия все та же, и мы имеем ситуацию в соседней стране, где Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Беларуси, а что мы делаем в нашей панамской футболке? Я не хочу слишком обострять, но что не так с нашим словарным запасом? НАТО является ядерной организацией. Точка", – сказал он.
Он сказал, что воцарилась "полная тишина" после того, как президент Польши Анджей Дуда попросил присоединиться к программе ядерного обмена НАТО из-за размещения российских ядерных ракет в Беларуси.
- Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам без ядерного оружия участвовать в планировании его использования. Оружие хранится в некоторых странах, но остается под контролем США.
- 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- 31 августа глава Главного управления разведки заявил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки. Это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок, отметил он.
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