Путин как гангстер. Польский генерал призвал НАТО агрессивнее отвечать на ядерные угрозы

"Гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полеты большего количества самолетов с ядерным оружием, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак. Слова военного передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Похоже, мы имеем дело с гангстерами, безумными плохими парнями. Все пошли в парк и курят сигары, гангстеры кладут пистолеты на стол, а мы в панамских футболках и говорим: "Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а моя жена не любит это слово", – сказал он.

Анджейчак ссылался на неоднократные угрозы России применения ядерного оружия и размещения тактического ядерного оружия РФ в Беларуси.

Военный заметил, что НАТО является организацией ядерного договора, и Альянс должен быть "намного активнее и сильнее" по отношению к россиянам.

"В 70-х и 80-х годах 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с готовыми к действиям пилотами. Сегодня перед нами стоит задача произнести слово B61 [основная термоядерная гравитационная бомба США], поэтому изменим нарративы. Что с нами не так ? Россия все та же, и мы имеем ситуацию в соседней стране, где Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Беларуси, а что мы делаем в нашей панамской футболке? Я не хочу слишком обострять, но что не так с нашим словарным запасом? НАТО является ядерной организацией. Точка", – сказал он.

Он сказал, что воцарилась "полная тишина" после того, как президент Польши Анджей Дуда попросил присоединиться к программе ядерного обмена НАТО из-за размещения российских ядерных ракет в Беларуси.

Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам без ядерного оружия участвовать в планировании его использования. Оружие хранится в некоторых странах, но остается под контролем США.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

31 августа глава Главного управления разведки заявил, что россияне уже доставили в Беларусь первые ядерные боеголовки. Это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок, отметил он.

Читайте также: Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не удастся, вероятнее всего – авария на АЭС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.