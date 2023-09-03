Прорыв первой линии РФ на Запорожье: теперь можно маневрировать техникой и войсками – ВСУ

После прорыва первой линии обороны российских захватчиков на Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками. Успех Сил обороны на Запорожье позволит привлечь больше войск в местах прорыва, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в интервью Суспільному.

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"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не Такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", – пояснил он.

Штупун заметил, что эти укрепления "не так прочны" в инженерном плане, а минных полей меньше на второй линии обороны оккупантов: "Но не надо думать что их легко будет взять".

Он отметил, что первую линию обороны украинские защитники разминировали вручную, поскольку любую технику оккупанты "брали на прицел и пытались уничтожить", поэтому ее приходилось отводить.

По словам военного, вторая линия обороны РФ будет разминирована комплексно.

"Мы уже можем прикрывать свою пехоту. На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территории по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать", – сказал Штупун.

Успех украинских защитников на Запорожье позволит привлечь больше войск в местах прорыва, отметил он.

"И, надеюсь, что успешно будем продвигаться, но это зависит от многих обстоятельств, от количества боеприпасов, от того, как будет действовать враг. Но надеюсь, что мы будем успешно продвигаться в сторону Азовского побережья", — сказал военный.

Штупун отметил, что после прорыва украинскими силами первой линии обороны РФ, оккупанты начали подтягивать резервы и привлекать к обороне десантные войска, которых сами россияне считают элитными и обычно не используют так.

"Враг действует, враг продолжает закапываться, враг подтягивает резервы. Ну какого уж качества эти резервы, уже немного меньше. Но сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно. Потому что, как говорят россияне, это их элита считается, поэтому если они уже используют свою так называемую элиту в оборонных боях, то что-то у них уже не так", – сказал он.

Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток оккупанты наступали на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, успеха не имели

В Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно пострадали двое гражданских, был пожар.

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