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Россияне наступали на трех направлениях, произошло 30 боестолкновений – карта

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 08:40
Россияне наступали на трех направлениях, произошло 30 боестолкновений – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки оккупанты наступали на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, успеха не имели. Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 30 боестолкновений.

На Лиманском направлении захватчики безуспешно вели наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Новоегоровка на карте deepstate

На Авдеевском направлении россияне наступали в районе восточнее Северного Донецкой области, успеха не имели.

Северное на карте deepstate

На Марьинском направлении противник без успеха наступал в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Красногоровка и Новомихайловка на карте deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс захватчиков.

  • За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 600 оккупантов, уничтожили 22 артиллерийские системы, 5 танков и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
  • В Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки есть попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно пострадали двое гражданских, был пожар.
  • Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.

Читайте также: Буданов о переносе войны в РФ: Отличная идея, чем шире операции – тем лучше

Артём Джерипа
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