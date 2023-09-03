ВСУ уничтожили 600 оккупантов, 22 артиллерийские системы и одно средство ПВО россиян
За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков, уничтожили 22 артиллерийских системы, 5 танков и одно средство противовоздушной обороны оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 3 сентября 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 264 660 (+600);
‒ танков ‒ 4476 (+5);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12);
‒ артиллерийских систем ‒ 5582 (+22);
‒ РСЗО – 739 (+3);
‒ средств ПВО ‒ 502 (+1);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11);
‒ крылатых ракет ‒ 1447 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59);
‒ специальной техники ‒ 841 (+6).
- В Одесской области Силы обороны уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки есть попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно двое пострадавших гражданских, был пожар.
- 2 сентября силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
- Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.
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