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ВСУ уничтожили 600 оккупантов, 22 артиллерийские системы и одно средство ПВО россиян

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 08:05
ВСУ уничтожили 600 оккупантов, 22 артиллерийские системы и одно средство ПВО россиян - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков, уничтожили 22 артиллерийских системы, 5 танков и одно средство противовоздушной обороны оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 3 сентября 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 264 660 (+600);

‒ танков ‒ 4476 (+5);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12);

‒ артиллерийских систем ‒ 5582 (+22);

‒ РСЗО – 739 (+3);

‒ средств ПВО ‒ 502 (+1);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11);

‒ крылатых ракет ‒ 1447 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59);

‒ специальной техники ‒ 841 (+6).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • В Одесской области Силы обороны уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области. В результате атаки есть попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно двое пострадавших гражданских, был пожар.
  • 2 сентября силы ПВО уничтожили над Одесской областью редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
  • Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.

Читайте также: Российские дроны летят возле Румынии – работает украинская авиация и другая ПВО. Взрывы на Дунае

Артём Джерипа
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