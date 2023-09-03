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ЗСУ знищили 600 окупантів, 22 артилерійські системи та один засіб ППО росіян

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 08:05
ЗСУ знищили 600 окупантів, 22 артилерійські системи та один засіб ППО росіян - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 600 загарбників, знищили 22 артилерійські системи, 5 танків та один засіб протиповітряної оборони окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 3 вересня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 264 660 (+600);

‒ танків ‒ 4476 (+5);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12);

‒ артилерійських систем – 5582 (+22);

‒ РСЗВ – 739 (+3);

‒ засобів ППО ‒ 502 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11);

‒ крилатих ракет ‒ 1447 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59);

‒ спеціальної техніки ‒ 841 (+6).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • На Одещині Сили оборони знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області. Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру у Подунав'ї, попередньо двоє постраждалих цивільних, була пожежа.
  • 2 вересня, сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6.
  • Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що на півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що Сили оборони її пройдуть.

Читайте також: Російські дрони летять біля Румунії – працює українська авіація та інша ППО. Вибухи на Дунаї

Артем Джеріпа
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