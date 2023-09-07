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ЗСУ мають успіх під Роботиним, наступають під Бахмутом – мапа

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 09:31
ЗСУ мають успіх під Роботиним, наступають під Бахмутом – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, мають успіхи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах.

Роботино та Вербове на мапі deepstate

6 вересня окупанти вперше визнали втрату Роботиного. 22 серпня туди зайшли бійці 47 бригади та провели евакуацію цивільних, наступного дня у населеному пункті встановили український прапор.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмут на мапі deepstate

  • За добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артилерійських систем та 9 танків.
  • Генштаб повідомив, що окупанти атакують у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.
  • Речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що після прориву першої лінії оборони окупантів на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами.

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Артем Джеріпа
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