ЗСУ мають успіх під Роботиним, наступають під Бахмутом – мапа

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, мають успіхи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Українські захисники мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах.

6 вересня окупанти вперше визнали втрату Роботиного. 22 серпня туди зайшли бійці 47 бригади та провели евакуацію цивільних, наступного дня у населеному пункті встановили український прапор.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах.

За добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артилерійських систем та 9 танків.

Генштаб повідомив, що окупанти атакують у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що після прориву першої лінії оборони окупантів на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами.

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