Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов привітав колег та бойових побратимів з Днем воєнної розвідки України.

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"Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники – люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – значить, озброєний!" – написав він.

Буданов зазначив, що успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спецоперацій, звільнення заручників і полонених зробили неоціненним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

Він подякував кожному розвіднику за службу, за все, що вони роблять заради спільної української Перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність.

"Бо розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це передусім напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів", – пояснив начальник ГУР.

Буданов віддав вічну славу і шану бойовим побратимам, які віддали життя за Україну, за незалежність.

"Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море! Хай буде світло! Знищимо пітьму!" – підсумував він.

На відео Буданов задуває свічки на торті, після цього на його обличчі видно легку посмішку. Усе відео він мовчить.

У червні Міноборони публікувало відео з начальником ГУР, у ньому він сидить, дивиться в об'єктив камери й не каже жодного слова.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширші будуть операції там – тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде мінімум 10 років.

За добу Сили оборони ліквідували 610 окупантів, знищили 37 артилерійських систем та 9 танків.

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