Блинкен: Мы видим прогресс контрнаступления. И хотим дать Украине необходимое для успеха

США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у украинцев есть все необходимые для успеха в наступлении и будущем сдерживании агрессии. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил перед переговорами с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент LIGA.net.

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Блинкен заявил, что в четвертый раз приехал в Украину с начала полномасштабной войны, чтобы продемонстрировать постоянную и решительную поддержку.

"Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Оно очень тяжелое. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и на долгосрочную перспективу. Что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем такие агрессии не повторились", – сказал глава Госдепа.

США также полны решимости сотрудничать с партнерами по развитию сильной экономики и демократии, отметил Блинкен.

"Всего того, что необходимо, чтобы Украина не только выжила, но и процветала в будущем. Украина является сильным партнером Соединенных Штатов. Для меня всегда особое удовольствие быть с моим коллегой", – подытожил он перед переговорами с Кулебой.

В Киеве Блинкен встретится еще с президентом Владимиром Зеленским, а также с другими топ-чиновниками и представителями гражданского общества.

Ожидается, что он объявит о предоставлении нового пакета помощи на $1 млрд и будет обсуждать контрнаступление.

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