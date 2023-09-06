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Блинкен: Мы видим прогресс контрнаступления. И хотим дать Украине необходимое для успеха

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:09
Блинкен: Мы видим прогресс контрнаступления. И хотим дать Украине необходимое для успеха - Фото
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (фото - МИД)

США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у украинцев есть все необходимые для успеха в наступлении и будущем сдерживании агрессии. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил перед переговорами с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент LIGA.net.

Блинкен заявил, что в четвертый раз приехал в Украину с начала полномасштабной войны, чтобы продемонстрировать постоянную и решительную поддержку.

"Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Оно очень тяжелое. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и на долгосрочную перспективу. Что она имеет сильный сдерживающий фактор, сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем такие агрессии не повторились", – сказал глава Госдепа.

США также полны решимости сотрудничать с партнерами по развитию сильной экономики и демократии, отметил Блинкен.

"Всего того, что необходимо, чтобы Украина не только выжила, но и процветала в будущем. Украина является сильным партнером Соединенных Штатов. Для меня всегда особое удовольствие быть с моим коллегой", – подытожил он перед переговорами с Кулебой.

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Марк Сировой
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ВСУвойнадмитрий кулебаЭнтони Блинкенконтрнаступление
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