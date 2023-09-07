Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил скептикам, которые считают наступление ВСУ "слишком медленным", что военные решения принимаются не в Брюсселе, а на фронте. Об этом он сказал в выступлении перед депутатами Европарламента, сообщает Euronews.

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Столтенберг заявил, что военные решения должны приниматься не в Брюсселе (где расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС), а украинскими командирами, которые сражаются "на земле", и призвал критиков уважать результаты, которые показывает ВСУ.

"Нам стоит помнить, с чего все начиналось: если раньше российская армия считалась второй по силе в мире, то теперь она стала второй по силе в Украине. И это весьма впечатляет", – сказал генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Столтенберг описал ситуацию на фронте как "трудные бои", благодаря которым ВСУ смогли прорвать оборонительные линии войск РФ и они движутся вперед.

4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.

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