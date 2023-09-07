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Генсек НАТО о наступлении на юге: Медленно набирает обороты, ВСУ постепенно набирают силу

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 13:19
Генсек НАТО о наступлении на юге: Медленно набирает обороты, ВСУ постепенно набирают силу - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные Силы Украины "постепенно набирают силу" в наступлении на юге. Об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте, цитирует его CNN.

По его словам, украинское наступление "медленно набирает обороты", несмотря на тяжелые бои. 

Он отметил, что поддержка союзников помогла Украине начать контратаки, которые начинают приносить плоды. 

"Украинцы постепенно набирают силу. Это тяжелые бои, трудные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск. И они движутся вперед", — сказал Столтенберг. 

Ранее в Силах обороны Таврийского направления заявили, что вторая линия обороны россиян в Запорожской области построена грамотно, однако там меньше мин и бетонных укреплений.

  • 4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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