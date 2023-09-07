Генсек НАТО про наступ на півдні: Повільно набирає обертів, ЗСУ поступово набирають силу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні Сили України "поступово набирають силу" у наступі на півдні. Про це він повідомив під час виступу у Європарламенті, цитує його CNN.

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За його словами, український наступ "повільно набирає обертів", попри тяжкі бої.

Він зазначив, що підтримка союзників допомогла Україні розпочати контратаки, які починають приносити плоди.

"Українці поступово набирають силу. Це тяжкі бої, важкі бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських військ. І вони рухаються вперед", — сказав Столтенберг.

Раніше в Силах оборони Таврійського напрямку заявили, що друга лінія оборони росіян у Запорізькій області побудована грамотно, проте там менше мін та бетонних укріплень.

4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.

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