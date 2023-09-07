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Друга лінія оборони РФ на Запоріжжі. ЗСУ: Грамотна, але не так багато мін та бетону: карта

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 11:27
Друга лінія оборони РФ на Запоріжжі. ЗСУ: Грамотна, але не так багато мін та бетону: карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Друга лінія оборони росіян у Запорізькій області побудована грамотно, проте там менше мін та бетонних укріплень. Про це у коментарі LIGA.net повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, першу лінію оборони ворога замінували густо і "креативно".

"Дуже багато різних мін, із двома-трьома закладками. Наприклад: протипіхотна, а знизу — протитанкова. Або навпаки. Фугаси були виставлені. Було багато різних пасток", — сказав Штупун.

Він зазначив, що друга лінія оборони противника є не менш потужною.

"Там не менш розгалужена мережа окопів, досить грамотно побудована", — сказав речник ЗСУ.

Водночас він підкреслив, що окопи на другій лінії не такі міцні — там слабше перекриття і менше бетону.

"Мінні поля також присутні не такої щільності, як на першій, але дуже багато", — резюмував представник Сил оборони.

  • 4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Дмитро Гриниченко, Євгенія Мазур
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війнанаступЗапорізька областьміниокопиОлександр Штупун
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