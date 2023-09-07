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Вторая линия обороны РФ на Запорожье. ВСУ: Грамотная, но не так много мин и бетона: карта

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 11:27
Вторая линия обороны РФ на Запорожье. ВСУ: Грамотная, но не так много мин и бетона: карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вторая линия обороны россиян в Запорожской области построена грамотно, однако там меньше мин и бетонных укреплений. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, первая линия обороны врага была заминирована густо и "креативно". 

"Очень много разных мин, с двумя-тремя закладками. Например: противопехотная, а снизу — противотанковая. Или наоборот. Фугасы выставлены были. Было много разных ловушек", — сказал Штупун. 

Он отметил, что вторая линия обороны противника не менее мощная. 

"Там не менее разветвленная сеть окопов, достаточно грамотно построенная", — сказал спикер ВСУ. 

Одновременно он подчеркнул, что окопы на второй линии не так прочны — там слабее перекрытия и меньше бетона. 

"Минные поля также присутствуют, не такой плотности, как на первой, но очень много", — резюмировал представитель Сил обороны.

  • 4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко, Евгения Мазур
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войназапорожская областьнаступлениеминыокопыАлександр Штупун
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