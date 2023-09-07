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Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 20:12
Столтенберг: З
Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів скептикам, які вважають наступ ЗСУ "занадто повільним", що військові рішення приймаються не в Брюсселі, а на фронті. Про це він сказав у виступі перед депутатами Європарламенту, повідомляє Euronews.

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Столтенберг заявив, що військові рішення мають прийматися не в Брюсселі (де розташовані штаб-квартири НАТО та ЄС), а українськими командирами, які борються "на землі", і закликав критиків поважати результати, які показує ЗСУ.

"Нам варто пам'ятати, з чого все починалося: якщо раніше російська армія вважалася другою за силою у світі, то тепер вона стала другою за силою в Україні. І це дуже вражає", – сказав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг описав ситуацію на фронті як "важкі бої", завдяки яким ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії військ РФ, і вони рухаються вперед.

  • 4 серпня 2023 року в Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони місцями прорвали першу лінію оборони і зараз стикаються з певними труднощами на наступній проміжній.
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% – на другу та третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні також досить потужна. Але не такі міцні траншеї.
Сергій Бережний
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війнанаступЄнс Столтенберг
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