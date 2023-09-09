"Не быстро, но выдавливаем противника". ВСУ рассказали о ситуации возле Роботиного

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал, что украинские военные продолжают продвигаться у Роботиного Запорожской области, оккупанты безуспешно пытаются восстановить утраченное положение.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы продолжаем выдавливать противника. Не быстро, но определенные успехи есть", – сказал он.

Спикер заявил, что оккупанты перекидывают в направлении Роботиного подразделения Воздушно-десантных войск. Кроме того, они пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Штупун также очертил ситуацию на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, Россия там использует многие подразделения "Шторм-Z".

"Там за сутки противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", – сказал он.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Роботино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

28 августа в Минобороны официально подтвердили увольнение Роботиного .

Читайте также: Кулеба о деоккупации Роботиного в деталях: На каждый квадратный метр было по шесть мин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.