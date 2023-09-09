"Не швидко, але видавлюємо противника". ЗСУ розповіли про ситуацію біля Роботиного

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів, що українські військові продовжують просуватися біля Роботиного Запорізької області, окупанти безуспішно намагаються відновити втрачене положення.

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"Ми продовжуємо видавлювати противника. Не швидко, але певні успіхи є", – сказав він.

Речник заявив, що окупанти перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Крім того, вони намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

Штупун також окреслив ситуацію на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За його словами, Росія там використовує багато підрозділів "Шторм-Z".

"Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки й Пречистівки Донецької області", – сказав він.

22 серпня воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

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