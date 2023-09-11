Если война затянется, придется переводить экономику на военные рельсы — Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил в интервью The Economist, что на 19-м месяце полномасштабного вторжения России он "морально" готов к переводу экономики страны на военные рельсы, если война на истощение затянется и поддержка союзников начнет слабеть.
По его словам, затяжная война будет означать развилку для Украины. Президент признает, что страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.
Также для войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика", добавил он.
По его словам, правительству придется донести эту перспективу до своих граждан, но он не уточнил, каким образом.
Читайте также: Не будет счастливого конца войны, заявил Зеленский
Глава государства подчеркнул, пишет издание, что будет обсуждать эту идею с украинским народом только в том случае, "если слабость в глазах его западных сторонников станет тенденцией".
На вопрос, достигнут ли уже этот рубеж, Зеленский ответил: "Нет, еще нет, слава богу".
При этом он "эмоционально готов" к долгой войне против России. По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев отреагируют, если их страну бросят.
- В конце августа 2023 года посол страны в Киеве Симмонс заявила, что вряд ли Запад подталкивает Украину к началу переговоров с Москвой о прекращении боевых действий, хотя так может кому-то показаться из-за последствий весеннего нарратива о "быстром контрнаступлении".
- В то же время экс-министр иностранных дел Литвы Линкявичюс заявил, что в мире активизировались попытки принуждения Украины к переговорам с Россией.
- Ранее посол Украины Маркарова заявила, что "нельзя сказать, что в США доминирует мнение "остановить РФ любой ценой".
- Зеленский сказал, что "если партнеры нам не помогут — значит, они помогут России победить". Он не видит возможности для дипломатического выхода из войны.
- Президент Украины полагает, что в случае победы на выборах-2024 прошлый президент США Трамп не поддержит диктатора РФ Путина, потому что "сильные американцы так не поступают".
Комментарии