Если война затянется, придется переводить экономику на военные рельсы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил в интервью The Economist, что на 19-м месяце полномасштабного вторжения России он "морально" готов к переводу экономики страны на военные рельсы, если война на истощение затянется и поддержка союзников начнет слабеть.

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По его словам, затяжная война будет означать развилку для Украины. Президент признает, что страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.

Также для войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика", добавил он.

По его словам, правительству придется донести эту перспективу до своих граждан, но он не уточнил, каким образом.

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Глава государства подчеркнул, пишет издание, что будет обсуждать эту идею с украинским народом только в том случае, "если слабость в глазах его западных сторонников станет тенденцией".

На вопрос, достигнут ли уже этот рубеж, Зеленский ответил: "Нет, еще нет, слава богу".

При этом он "эмоционально готов" к долгой войне против России. По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев отреагируют, если их страну бросят.

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