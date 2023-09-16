Украинские ракетчики проредили фронтовой ПВО-щит россиян: минус три "Бука" за сутки
Силы обороны продолжают выбивать противовоздушную обороны российских оккупантов на линии фронта и около нее: только за прошлые сутки было нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" противника. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем ЗРК "Бук-М1" и пяти артиллерийским средствам противника", – говорится в сообщении.
Степень повреждения систем не указывается.
Кроме того, в течение суток Воздушные силы ВСУ нанесли еще пять ударов по ЗРК россиян (о результате не сообщается), два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
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За тот же период времени россияне нанесли восемь ракетных и более 50 авиаударов, совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам (в том числе Харькову).
По словам аэроразведчика ВСУ с никнеймом @externalPilot, который видел кадры уничтожения одного из ЗРК за последние дни, "Бук-М3 – это отдельная вкусняшка". Видео, вероятно, будет выложено позднее.
бук м3 це окремий смаколик https://t.co/GmoGByXd6z— зовнішній пілот (@externalPilot) September 16, 2023
Военнослужащий пишет, что это было поражение ЗРК реактивным снарядом из M142/M270, а систему корректировал беспилотник Shark.
- Американский генерал в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус полагает, что есть основания ожидать, что ВСУ расширят прорыв линий обороны россиян на юге.
- По состоянию на день 16 сентября 2023 года ВСУ наступают в районе Вербового на юге, а Россия пыталась возле Ягодного на востоке.
- Министр цифровой трансформации Федоров пообещал больше атак дронов на российские корабли.
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