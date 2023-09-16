Бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали видео с налобной камеры, как происходила зачистка разрушенного села Андреевка от остатков разбитых на этом участке фронта российских войск. Ролик выложен в Telegram-канале бригады.
В кадре – туман на одном из участков, руины частных домов, от которых зачастую осталась только груда битого кирпича и панелей, и срезанные интенсивными артиллерийскими обстрелами остовы деревьев.
На этом ландшафте штурмовики ВСУ продвигаются от одной позиции к другой, контролируя окружение и, при необходимости, ведя огонь на подавление и зачищая дыры, закрытые позиции гранатами.
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Параллельно идет обстрел со стороны оккупантов, некоторые мины падают совсем рядом с бойцами.
Вероятно, это вчерашние кадры, за 15 сентября. В этот день ВСУ объявили, что Андреевка освобождена от российских захватчиков.
По ссылке можно посмотреть в Telegram, как воины 2-го механизированного батальона 3 ОШБр взяли в плен россиян во время штурма Андреевки.
"Понимая тупик ситуации, оккупанты открывали огонь по своим, чтобы те не сдались", – пишут украинские военные.
Выше – еще одно видео с дрона подразделения Terra из состава 3 ОШБр, также из Андреевки. На видео – поражение российской пехоты FPV-дронами и сбросами "бомб".
Третье видео, ниже, – от канала Moto LIFE, где видно, как ВСУ сорвали контрнаступление врага на соседней Клещиевке, которая пока не деоккупирована полностью.
- "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.
- Посмотрите видео, как в Андреевке оккупантам объявили ультиматум через дрон.
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