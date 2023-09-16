Бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали відео з налобної камери, як відбувалася зачистка зруйнованого села Андріївка від залишків розбитих на цій ділянці фронту російських військ. Ролик викладено у Telegram-каналі бригади.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У кадрі – туман на одній із ділянок, руїни приватних будинків, від яких найчастіше залишилася лише купа битої цегли та панелей, та зрізані інтенсивними артилерійськими обстрілами кістяки дерев.

На цьому ландшафті штурмовики ЗСУ просуваються від однієї позиції до іншої, контролюючи оточення та, за необхідності, ведучи вогонь на придушення й зачищаючи дірки, закриті позиції гранатами.

Читайте також: Заступник комбрига 3 ОШБр про важливість повернення Андріївки: Повний контроль над залізницею, ключ до Бахмута

Паралельно йде обстріл з боку окупантів, деякі міни падають зовсім поряд із бійцями.

Ймовірно, це вчорашні кадри за 15 вересня. Цього дня ЗСУ оголосили, що Андріївка звільнена від російських загарбників.

За посиланням можна подивитися в Telegram, як воїни 2-го механізованого батальйону 3 ОШБр взяли в полон росіян під час штурму Андріївки.

"Розуміючи глухий кут ситуації, окупанти відкривали вогонь по своїх, щоб ті не здалися", – пишуть українські військові.

Вище – ще одне відео з дрона підрозділу Terra зі складу 3 ОШБр, також з Андріївки. На відео – враження російської піхоти FPV-дронами та скиданнями "бомб".

Третє відео, нижче, – від каналу Moto LIFE, де видно, як ЗСУ зірвали контрнаступ ворога на сусідній Кліщіївці, яка поки що не окупована повністю.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.