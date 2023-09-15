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"На роздуми 10 хвилин": в Андріївці окупантам оголосили ультиматум через дрон – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 18:04
Фото - скриншот із відео
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3 окрема штурмова бригада, яка брала участь у звільненні села Андріївка, використовувала дрон для оголошення ультиматуму окупантам, що залишилися в селі.

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Як пояснили в бригаді, після знищення командирів 72 ОМСБр РФ деякі окупанти продовжували ховатися в оточеному селищі.

Бійці бригади підняли в небо БПЛА з гучномовцем і командир 2 штурмового батальйону оголосив ворогові ультиматум про здачу в полон і дав на його обмірковування 10 хвилин. Тим, хто здасться в полон, він гарантував гідне поводження та включення до програми обміну полоненими з країною-агресором.

Як повідомляється, "в результаті бойової операції частина окупантів здалася".

Раніше з'явилося відео, на якому офіцери РФ намагалися втекти з позицій в Андріївці, проте їх вистежив і підірвав FPV-дрон.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку та мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72 окрему мотострілецьку бригаду окупантів.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Сергій Бережний
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відеоультиматумбахмутАндріївка3 ОШБр
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