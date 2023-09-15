UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"На раздумья 10 минут": в Андреевке оккупантам объявили ультиматум через дрон – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 18:04
Фото - скриншот из видео
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

3 отдельная штурмовая бригада, которая участвовала в освобождении села Андреевка, использовала дрон для оглашения ультиматума оставшимся в селе оккупантам.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как пояснили в бригаде, после уничтожения командиров 72 ОМСБр РФ некоторые оккупанты продолжали скрываться в окруженном поселке.

Бойцы бригады подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2 штурмового батальона объявил врагу ультиматум о сдаче в плен и дал на его обдумывание 10 минут. Тем, кто сдастся в плен, он гарантировал достойное обращение и включение в программу обмена пленными со страной-агрессором. 

Как сообщается, "в результате боевой операции часть оккупантов сдалась".

Ранее появилось видео, на котором офицеры РФ пытались скрыться на автомобиле с позиций в Андреевке, однако их выследил и взорвал FPV-дрон.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "полностью разбила" 72 отдельную мотострелковую бригаду оккупантов.

Смотрите также: Воронки и руины: Андреевка и Клещеевка после освобождения от рашистов – видео

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видеобахмутультиматумандреевка3 ОШБр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 