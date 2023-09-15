3 отдельная штурмовая бригада, которая участвовала в освобождении села Андреевка, использовала дрон для оглашения ультиматума оставшимся в селе оккупантам.

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Как пояснили в бригаде, после уничтожения командиров 72 ОМСБр РФ некоторые оккупанты продолжали скрываться в окруженном поселке.

Бойцы бригады подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2 штурмового батальона объявил врагу ультиматум о сдаче в плен и дал на его обдумывание 10 минут. Тем, кто сдастся в плен, он гарантировал достойное обращение и включение в программу обмена пленными со страной-агрессором.

Как сообщается, "в результате боевой операции часть оккупантов сдалась".

Ранее появилось видео, на котором офицеры РФ пытались скрыться на автомобиле с позиций в Андреевке, однако их выследил и взорвал FPV-дрон.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "полностью разбила" 72 отдельную мотострелковую бригаду оккупантов.

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