Бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин опубликовал видео уничтожения машины с российскими офицерами украинским дроном-камикадзе.

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Эпизод произошел в деоккупированной 15 сентября Андреевке на Бахмутском направлении.

"Во время боев за Андреевку нам удалось набаранить помимо обычных российских солдатиков кучу их офицеров и командиров", – написал Жорин.

В опубликованном ролике видно движение двух вражеских автомобилей. По словам майора ВСУ, за рулем находились российские офицеры, которые пытались скрыться с позиций в Андреевке, однако их выследил украинский FPV-дрон.

Несмотря на достаточно большую скорость движения автомобилей оккупантов, украинский беспилотник долетел до двигавшегося сзади и взорвал его.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "разбила вдребезги" 72-ю отдельную мотострелковую бригаду оккупантов.

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