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Андріївка. Дрон 3 ОШБр підірвав російських офіцерів, які намагалися втекти на авто – відео видео

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15.09.2023, 17:11
Відео: Маским Жорін
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Колишній командир полку "Азов" і заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін опублікував відео знищення машини з російськими офіцерами українським дроном-камікадзе.

Епізод відбувся у деокупованій 15 вересня Андріївці на Бахмутському напрямку.

"Під час боїв за Андріївку нам вдалось набаранити крім звичайних російських солдатиків купу їхніх офіцерів та командирів", – написав Жорін.

В опублікованому ролику видно рух двох ворожих автомобілів. За словами майора ЗСУ, за кермом були російські офіцери, які намагалися втекти з позицій в Андріївці, проте їх вислідив український FPV-дрон.

Попри достатньо велику швидкість руху автівок окупантів, український безпілотник долетів до тієї, що рухалась позаду, і підірвав її.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72 окрему мотострілецьку бригаду окупантів.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Мілана Головань
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