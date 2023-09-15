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Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 09:26
Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72-гу окрему мотострілецьку бригаду окупантів, повідомили у 3-й ОШБр. Військові зазначили, що це – шлях до прориву на південному фланзі Бахмута і ключ до успіху наступу загалом.

"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу", – зауважили у бригаді.

Російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений у результаті блискавичної операції, йдеться у повідомленні.

За дві доби 3 ОШБр ліквідувала:

→ начальника бригадної розвідки ворога;

→ трьох комбатів;

→ та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами й значною кількістю техніки.

Наразі тривають бої, підрозділи бригади і далі закріплюються на нових позиціях, зазначають воїни.

Тому про конкретні цифри втрат росіян та інші деталі операції повідомлять згодом.

Захисники підкреслили, що підрозділи 72-ї бригади росіян неодноразово зазнавали вагомих втрат та поразок від 3 ОШБр.

Після відновлення та перегрупування, окупанти зазнали "тотального провалу", йдеться у повідомленні.

"За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю", – підсумували у бригаді.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • У ніч на 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала у Хмельницькій області.

Читайте також: ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 28 артсистем та 4 засоби ППО – Генштаб

Артем Джеріпа
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війнабахмутнаступ ЗСУАндріївка3 ОШБр
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