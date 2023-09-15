Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр
Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72-гу окрему мотострілецьку бригаду окупантів, повідомили у 3-й ОШБр. Військові зазначили, що це – шлях до прориву на південному фланзі Бахмута і ключ до успіху наступу загалом.
"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу", – зауважили у бригаді.
Російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений у результаті блискавичної операції, йдеться у повідомленні.
За дві доби 3 ОШБр ліквідувала:
→ начальника бригадної розвідки ворога;
→ трьох комбатів;
→ та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами й значною кількістю техніки.
Наразі тривають бої, підрозділи бригади і далі закріплюються на нових позиціях, зазначають воїни.
Тому про конкретні цифри втрат росіян та інші деталі операції повідомлять згодом.
Захисники підкреслили, що підрозділи 72-ї бригади росіян неодноразово зазнавали вагомих втрат та поразок від 3 ОШБр.
Після відновлення та перегрупування, окупанти зазнали "тотального провалу", йдеться у повідомленні.
"За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю", – підсумували у бригаді.
- 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
- У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
- У ніч на 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала у Хмельницькій області.
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