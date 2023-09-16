RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Топофіцер 3 ОШБ про важливість повернення Андріївки: Повний контроль над залізницею, ключ в Бахмут

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 09:42
Топофіцер 3 ОШБ про важливість повернення Андріївки: Повний контроль над залізницею, ключ в Бахмут - Фото
Максим Жорін (Фото: Жорін з Азову/Telegram)

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що звільнення Андріївки під Бахмутом дає повний контроль над залізницею. Про це він написав у Telegram.

За його словами, повний контроль над залізницею дає опорну лінію для подальшого наступу.

"Тобто вона є необхідним плацдармом для просування далі, адже завдання українських сил на цьому напрямку — оточення Бахмута, і без Андріївки досягти цього неможливо", — заявив Жорін.

Він наголосив, що бої за селище були дуже складними, росіяни постійно перекидали резерви.

"Для них навіть думка про втрату Бахмута – це кошмар. Вони вбили тут таку кількість особового складу, що пояснити це логічно неможливо", — резюмував військовий.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбаснаступбахмутМаксим ЖорінАндріївка3 ОШБр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 