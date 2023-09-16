Топофіцер 3 ОШБ про важливість повернення Андріївки: Повний контроль над залізницею, ключ в Бахмут

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що звільнення Андріївки під Бахмутом дає повний контроль над залізницею. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, повний контроль над залізницею дає опорну лінію для подальшого наступу.

"Тобто вона є необхідним плацдармом для просування далі, адже завдання українських сил на цьому напрямку — оточення Бахмута, і без Андріївки досягти цього неможливо", — заявив Жорін.

Він наголосив, що бої за селище були дуже складними, росіяни постійно перекидали резерви.

"Для них навіть думка про втрату Бахмута – це кошмар. Вони вбили тут таку кількість особового складу, що пояснити це логічно неможливо", — резюмував військовий.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

"Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

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