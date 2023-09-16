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Топ-офицер 3 ОШБ о важности возвращения Андреевки: Полный контроль над ж/д, ключ к Бахмуту

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 09:42
Топ-офицер 3 ОШБ о важности возвращения Андреевки: Полный контроль над ж/д, ключ к Бахмуту - Фото
Максим Жорин (Фото: Жорін з Азову/Telegram)

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что освобождение Андреевки под Бахмутом дает полный контроль над железной дорогой. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, полный контроль над ж/д дает опорную линию для дальнейшего наступления. 

"То есть, она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении — окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", — заявил Жорин.

Он отметил, что бои за поселок были очень сложными, россияне постоянно перебрасывали резервы. 

"Для них даже мысль о потере Бахмута — это кошмар. Они убили здесь такое количество личного состава, что объяснить это логически невозможно", — резюмировал военный.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72 бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасснаступлениебахмутандреевкаМаксим Жорин3 ОШБр
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