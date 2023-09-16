Топ-офицер 3 ОШБ о важности возвращения Андреевки: Полный контроль над ж/д, ключ к Бахмуту

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что освобождение Андреевки под Бахмутом дает полный контроль над железной дорогой. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, полный контроль над ж/д дает опорную линию для дальнейшего наступления.

"То есть, она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении — окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", — заявил Жорин.

Он отметил, что бои за поселок были очень сложными, россияне постоянно перебрасывали резервы.

"Для них даже мысль о потере Бахмута — это кошмар. Они убили здесь такое количество личного состава, что объяснить это логически невозможно", — резюмировал военный.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.

"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

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