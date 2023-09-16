Россия ударила по Харькову не С-300, а "Искандерами" – пятеро раненых

Утром 16 сентября российские оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего пострадали пять человек. Глава местной ОВА Олег Синегубов заявлял, что захватчики били пятью ракетами С-300, однако правоохранители утверждают, что удар был нанесен из ракетного комплекса "Искандер-К".

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По словам Синегубова, в результате очередного обстрела захватчиков ранены пятеро гражданских. Состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет.

Комментируя инцидент, глава Харьковской ОВА заявлял, что оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300.

Позже начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что удары по Харькову наносили из ракетного комплекса "Искандер К".

"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", – написал он.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

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