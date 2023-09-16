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Харьков. Россияне ударили пятью ракетами С-300 по Холодной горе — пятеро раненых

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 13:43
Харьков. Россияне ударили пятью ракетами С-300 по Холодной горе — пятеро раненых - Фото
Олег Синегубов (Фото: ОП)

Российские оккупанты ударили пятью ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова утром 16 сентября. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

По его словам, в результате очередного обстрела захватчиков ранены пятеро гражданских.
Состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет. 

Экстренные службы ликвидируют последствия прилетов.

Ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 летят по баллистической траектории, поэтому тревога была объявлена после прилета.

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Дмитрий Гриниченко
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