Харьков. Россияне ударили пятью ракетами С-300 по Холодной горе — пятеро раненых
16.09.2023, 13:43
Олег Синегубов (Фото: ОП)
Российские оккупанты ударили пятью ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова утром 16 сентября. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, в результате очередного обстрела захватчиков ранены пятеро гражданских.
Состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет.
Экстренные службы ликвидируют последствия прилетов.
Ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 летят по баллистической траектории, поэтому тревога была объявлена после прилета.
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