В Харькове прогремели взрывы. Россияне бьют ракетами по городу

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В Харькове утром 16 сентября прогремели громкие взрывы, российские оккупанты наносят удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Около 11:09 в городе прозвучали взрывы.

Синегубов написал, что враг наносит удары по областному центру.

После этого была объявлена воздушная тревога.

Вероятно, россияне ударили баллистическими ракетами.

Командование Воздушных сил подтвердило применение баллистического вооружения.

Судя по сообщениям местных пабликов, в городе уже прозвучало пять взрывов.

ОБНОВЛЕНО в 11:23. Синегубов заявил о четырех прилетах, экстренные службы выехали на место.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

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