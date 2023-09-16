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В Харькове прогремели взрывы. Россияне бьют ракетами по городу

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 11:13
В Харькове прогремели взрывы. Россияне бьют ракетами по городу - Фото
Харьков (Фото: Харьковский горсовет)
обновлено

В Харькове утром 16 сентября прогремели громкие взрывы, российские оккупанты наносят удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 11:09 в городе прозвучали взрывы.

Синегубов написал, что враг наносит удары по областному центру.

После этого была объявлена воздушная тревога.

Вероятно, россияне ударили баллистическими ракетами. 

Командование Воздушных сил подтвердило применение баллистического вооружения. 

Судя по сообщениям местных пабликов, в городе уже прозвучало пять взрывов. 

ОБНОВЛЕНО в 11:23. Синегубов заявил о четырех прилетах, экстренные службы выехали на место. 

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударХарьков
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