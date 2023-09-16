У Харкові пролунали вибухи. Росіяни б'ють ракетами по місту

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У Харкові вранці 16 вересня пролунали гучні вибухи, російські окупанти завдають ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Близько 11:09 у місті пролунали вибухи.

Синєгубов написав, що ворог завдає ударів по обласному центру.

Після цього було оголошено повітряну тривогу.

Ймовірно, росіяни вдарили балістичними ракетами.

Командування Повітряних сил підтвердило застосування балістичного озброєння.

Судячи з повідомлень місцевих пабліків, у місті вже пролунало п'ять вибухів.

ОНОВЛЕНО об 11:23. Синєгубов заявив про чотири прильоти, екстрені служби виїхали на місце.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, в результаті чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин в ніч на 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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