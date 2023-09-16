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Харків. Росіяни вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Холодній горі — п'ятеро поранених

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16.09.2023, 13:43
Харків. Росіяни вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Холодній горі — п'ятеро поранених - Фото
Олег Синєгубов (Фото: ОП)

Російські окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова вранці 16 вересня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

За його словами, внаслідок чергового обстрілу загарбників поранено п'ятеро цивільних.
Стан постраждалих — легкий та середній, загрози життю немає.

Екстрені служби ліквідують наслідки прильотів.

Ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 летять балістичною траєкторією, тому тривога була оголошена після прильоту.

Дивіться також Кривий Ріг. З'явилося відео моменту удару і перших хвилин після прильоту

Дмитро Гриниченко
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війнаХарківракетний ударолег СинєгубовС-300
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