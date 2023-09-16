Харків. Росіяни вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Холодній горі — п'ятеро поранених

Російські окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова вранці 16 вересня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

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За його словами, внаслідок чергового обстрілу загарбників поранено п'ятеро цивільних.

Стан постраждалих — легкий та середній, загрози життю немає.

Екстрені служби ліквідують наслідки прильотів.

Ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 летять балістичною траєкторією, тому тривога була оголошена після прильоту.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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