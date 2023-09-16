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Росія вдарила по Харкову не С-300, а "Іскандерами" – п'ятеро поранених

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 16:54
Росія вдарила по Харкову не С-300, а
Фото: Сергій Болвінов (Facebook)

Вранці 16 вересня російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов заявляв, що загарбники били п'ятьма ракетами С-300, однак правоохоронці стверджують, що удару було завдано з ракетного комплексу "Іскандер-К".

За словами Синєгубова, внаслідок чергового обстрілу загарбників поранено п'ятеро цивільних. Стан постраждалих — легкий та середній, загрози життю немає.

Коментуючи інцидент, очільник Харківської ОВА заявляв, що окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300.

Пізніше начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що удари по Харкову завдавали з ракетного комплексу "Іскандер К".

"Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К". Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні", – написав він.

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Мілана Головань
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війнаХарківіскандер-колег СинєгубовСергій Болвінов
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