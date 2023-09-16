Росія вдарила по Харкову не С-300, а "Іскандерами" – п'ятеро поранених

Вранці 16 вересня російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов заявляв, що загарбники били п'ятьма ракетами С-300, однак правоохоронці стверджують, що удару було завдано з ракетного комплексу "Іскандер-К".

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За словами Синєгубова, внаслідок чергового обстрілу загарбників поранено п'ятеро цивільних. Стан постраждалих — легкий та середній, загрози життю немає.

Коментуючи інцидент, очільник Харківської ОВА заявляв, що окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300.

Пізніше начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що удари по Харкову завдавали з ракетного комплексу "Іскандер К".

"Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К". Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні", – написав він.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліціянт, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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