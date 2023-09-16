Федоров: Дронов стало в 100 раз больше, чем в 2022 году. Пообещал больше атак на ВМС РФ

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

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"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", – заявил министр.

Федоров отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – спрогнозировал он.

По словам министра, Украина также испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели в нескольких километрах и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" ВМС оккупантов.

14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.

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